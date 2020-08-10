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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل استعدادت الإسماعيلية لانتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:20 م
شريف بشارة
شريف بشارة
مصطفى دياب
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أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها صباح غد الثلاثاء 11 أغسطسـ وتستمر للأربعاء 12 من ذات الشهر.

وأوضح بشارة، في بيان، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والعرض أولا بأول عليه، مشيرا لانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة اعتبارا من اليوم الإثنين وتستمر بالعمل على مدى 72 ساعة متواصلة لمتابعة سير وانتظام الخدمات.

وكان كل من اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، قد ترأسا اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة العملية الانتخابية، بحضور اللواء منصور لاشين، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعقيد هشام الفقي، المستشار العسكري للمحافظة، استعرض خلاله كل الإجراءات التنفيذية والاستعدادات والتجهيزات التي تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا للانتخابات.

وجرى التأكيد على التنسيق التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار الانتخابية والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أي معوقات، كما جرى توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضي بكل مركز انتخابي، وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع وإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء حرم أمن باستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التي تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسي لانتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابي مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

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