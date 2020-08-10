بدء جلسة مجلس الوزراء اللبنانى فى السراى الحكومى

بدأت قبل قليل، جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة حسان دياب في السراي الحكومي.وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن دياب سيعلن استقالته اليوم الاثنين عقب انتهاء الجلسة.وفي وقت سابق من اليوم، أجري دياب اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث استقالة الحكومة والأوضاع الراهنة في البلاد جراء انفجار مرفأ بيروت.