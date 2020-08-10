تراجع وفيات وإصابات كورونا بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 292 وفاة و4376 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضًا من 695 وفاة و6495 إصابة في اليوم السابق.ووصل إجمالي العدد في المكسيك إلى 480278 حالة إصابة، و52298 وفاة، وقال مسئولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.