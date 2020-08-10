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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 572 وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:55 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 572 حالة وفاة و23010 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل إجمالي العدد في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة إصابة و101049 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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