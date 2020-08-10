رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التنمية المحلية»: توفير 826 ألف فرصة عمل بمبادرة «مشروعك»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:51 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
الشيماء زيدان
طباعة
تحدث الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن مبادرة "مشروعك"، التي تمول 150 ألف مشروع بإجمالي 14 مليار جنيه.

وقال "قاسم"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مبادرة "مشروعك"، وفرت 826 ألف فرصة عمل، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير المبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات.

وتابع: "مبادرة مشروعك تتواصل مع الشباب في الجامعات المصرية المختلفة، كما أنها يوجد لها 62 مقرًا على مستوى الجمهورية".

وأكد أنه توجد بروتوكولات عمل بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا: "لدينا 6 بنوك مصرية تشارك في مبادرة مشروعك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«لجنة كورونا» تكشف موعد الموجة الثانية للفيروس

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

تفاصيل وفاة الإعلامية رانيا أبوزيد المذيعة فى ماسبيرو

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

منوعات

لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرًا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»

حوار مع وزير التعليم بالأعلى للثقافة.. غدًا

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة