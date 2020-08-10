«التنمية المحلية»: توفير 826 ألف فرصة عمل بمبادرة «مشروعك»

تحدث الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن مبادرة "مشروعك"، التي تمول 150 ألف مشروع بإجمالي 14 مليار جنيه.وقال "قاسم"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مبادرة "مشروعك"، وفرت 826 ألف فرصة عمل، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير المبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات.وتابع: "مبادرة مشروعك تتواصل مع الشباب في الجامعات المصرية المختلفة، كما أنها يوجد لها 62 مقرًا على مستوى الجمهورية".وأكد أنه توجد بروتوكولات عمل بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا: "لدينا 6 بنوك مصرية تشارك في مبادرة مشروعك".