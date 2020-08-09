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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
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كورونا ينهي حياة الفنان السوري طوني موسى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:53 م
الفنان السوري طوني
الفنان السوري طوني موسى
سناء إسماعيل
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توفي قبل قليل الفنان السوري طوني موسى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق.

الفنان الراحل ممثل سوري من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني العام 1974 من خلال المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في سبتمبر 1985.

وقدم أعمالًا مسرحية خلال مسيرته الفنية منها: "عودة الغائب" و"انكسر الحيط" و"مات وما تاب" و"الناس إللي في السما الثامنة" و"الرجل الذي على الملائكة"، أما سينمائيًا فقدم "عندما تغيب الزوجات" و"عشاق" و"الفخ".

كما شارك في عدة أعمال منها: "الدمعة الحمراء" و"فوزية" و"رجال وضباب" و"انتقام" و"جدار الزمان" و"شيما" و"وداعًا زمن الصمت" و"بقايا دموع" و"غدًا يوم آخر" و"عذراء الرمال" و"تخت شرقي" و"وراء الشمس" و"أبوجانتي" و"باب الحارة".

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