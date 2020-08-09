محلل سياسي: مؤتمر المانحين زاد الضغوط على حكومة لبنان

قال المحلل السياسي شادي نشابة، إن البيان الختامي لمؤتمر المانحين، أكد أن المساعدات ستأتي إلى لبنان برعاية الأمم المتحدة.وأضاف «نشابة» خلال مداخلة عبر سكايب عبر النشرة الإخبارية على فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن المساعدات المرتبطة بتنمية الاقتصاد اللبناني والتنمية المستدامة مطلوبة من قبل السلطة اللبنانية.وأوضح أن لذلك المساعدات تنقسم إلى قسمين، أحدهم إغاثي مرتبط بالمجال الصحي والتعليمي وإعادة الناس إلى منازلها، والآخر المرهون بالإصلاحات المالية والإدارية، وهو مطلوب من الشعب اللبناني.وأكد المحلل السياسي أن مؤتمر المانحين لم يكن طوق نجاة للحكومة اللبنانية، بل إنه سوف يزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية، خاصة أن المؤتمر أوضح أن المساعدات ستكون إغاثية فقط، وليس مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية.وأشار إلى أن الحكومة الحالية لن تستطيع على الإصلاح الذي قرره تم إقراره في مؤتمر المانحين، لذلك من المتوقع أن يستقيل الوزراء واحدًا تلو الآخر عند إخفاقهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة منهم.