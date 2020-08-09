طلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم والصالات الرياضية

تقدم النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم والصالات الرياضية وغيرها من الأنشطة.وقال عباس، في نص طلب الإحاطة، إن الجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أصدرت قرار بالسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى الساعة 12 منتصف الليل بنسبة تشغيل 50%، مُشيرًا إلى أن أصحاب المقاهي والكافتيريات والمطاعم لم يلتزموا بتلك النسبة على الإطلاق، بالإضافة إلى أنهم لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بفيروس كورونا.وطالب النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، الحكومة بتشديد الرقابة على المقاهي والصالات الرياضية حفاظًا على حياة المصريين، مُطالبًا أيضًا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وعدم التهاون في التعامل مع أزمة كورونا وحرص الجميع على ارتداء الكمامة الطبية والبعد عن الأماكن المزدحمة.