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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكليات الجديدة المضافة في تنسيق هذا العام 2020-2021

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:39 م
تنسيق
تنسيق
إسراء جمال
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن ضم 6 كليات جديدة إلى مكتب التنسيق هذا العام 2020-2021، وأضافتهم إلى قائمة الكليات في الجامعات المصرية المختلفة، وذلك لاتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة لتنسيق العام الجديد 2020 للتقدم إليها.

الكليات الجديدة المضافة في تنسيق 2020-2021


وتضم الكليات الجديدة التي تقبل طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد على النحو التالي:
-العلاج الطبيعي جامعة بنها.
- طب الأسنان جامعة السويس.
-طب البيطري جامعة العريش.
- الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.
-الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.
- حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.

تنسيق الكليات 202

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، اجتماعا للجنة العليا للتنسيق، لحسم خريطة القبول بمراحل التنسيق، والحد الأدنى للمرحلة الأولى للقبول بالشعب الثلاثة "العلمي علوم - علمي رياضة - الأدبي"، بعد أن تم تشكليها، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.

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