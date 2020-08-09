الكليات الجديدة المضافة في تنسيق هذا العام 2020-2021





الكليات الجديدة المضافة في تنسيق 2020-2021

وتضم الكليات الجديدة التي تقبل طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد على النحو التالي:

-العلاج الطبيعي جامعة بنها.

- طب الأسنان جامعة السويس.

-طب البيطري جامعة العريش.

- الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.

-الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.

- حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.





تنسيق الكليات 202 ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، اجتماعا للجنة العليا للتنسيق، لحسم خريطة القبول بمراحل التنسيق، والحد الأدنى للمرحلة الأولى للقبول بالشعب الثلاثة "العلمي علوم - علمي رياضة - الأدبي"، بعد أن تم تشكليها، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.





اقرأ ايضا

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن ضم 6 كليات جديدة إلى مكتب التنسيق هذا العام 2020-2021، وأضافتهم إلى قائمة الكليات في الجامعات المصرية المختلفة، وذلك لاتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة لتنسيق العام الجديد 2020 للتقدم إليها.