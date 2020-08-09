الكليات الجديدة المضافة في تنسيق هذا العام 2020-2021
الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:39 م
إسراء جمالطباعة
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن ضم 6 كليات جديدة إلى مكتب التنسيق هذا العام 2020-2021، وأضافتهم إلى قائمة الكليات في الجامعات المصرية المختلفة، وذلك لاتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة لتنسيق العام الجديد 2020 للتقدم إليها.
وتضم الكليات الجديدة التي تقبل طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد على النحو التالي:
الكليات الجديدة المضافة في تنسيق 2020-2021
وتضم الكليات الجديدة التي تقبل طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد على النحو التالي:
-العلاج الطبيعي جامعة بنها.
- طب الأسنان جامعة السويس.
-طب البيطري جامعة العريش.
- الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.
-الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.
- حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.
- طب الأسنان جامعة السويس.
-طب البيطري جامعة العريش.
- الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.
-الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.
- حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.