كيف تعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ؟

بخصوص كيفية معرفة لجنة انتخابات مجلس الشيوخ 2020،

كيفية معرفة لجنة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق للناخبين لمعرفة مكان لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية في الكشوف الانتخابية وذلك على النحو الآتي:



١- عبر موقع الهيئة الرسمى



٢- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.



٣- الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة. وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق للناخبين لمعرفة مكان لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية في الكشوف الانتخابية وذلك على النحو الآتي:١- عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg ، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.٢- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.٣- الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.





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تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم بالإضافة لارتداء الكمامات الواقية، وذلك وفقا للتعليمات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات للمواطنينورقم اللجنة الفرعية في الكشوف الانتخابية، وذلك لتخفيف مهمة البحث عن اللجنة، وتقديم للناخب كافة الخدمات المعرفية بشأن تلك الانتخابات.وشددت اللجنة على الناخبين ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوقائية لمنع زيادة فرص انتشار العدوى بين المواطنين والعمل على العبور بهذه العملية الانتخابية بنجاح وسلام على كافة المواطنين.