رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كيف تعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ؟

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:35 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
عائشة حسن
طباعة
تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم بالإضافة لارتداء الكمامات الواقية، وذلك وفقا للتعليمات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات للمواطنين بخصوص كيفية معرفة لجنة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ورقم اللجنة الفرعية في الكشوف الانتخابية، وذلك لتخفيف مهمة البحث عن اللجنة، وتقديم للناخب كافة الخدمات المعرفية بشأن تلك الانتخابات.

وشددت اللجنة على الناخبين ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوقائية لمنع زيادة فرص انتشار العدوى بين المواطنين والعمل على العبور بهذه العملية الانتخابية بنجاح وسلام على كافة المواطنين.

كيفية معرفة لجنة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق للناخبين لمعرفة مكان لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية في الكشوف الانتخابية وذلك على النحو الآتي:

١- عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

٢- إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

٣- الاتصال بالخط الساخن 141 وتتبع كافة الخطوات المطلوبة.

اقرأ أيضا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

«الأمريكي للسيطرة على الأمراض» يحذر من الكمامات ذات الصمام

إجلاء أكثر من 11 ألف شخص بسبب الأمطار في الهند

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
10 منافذ لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
المزيد

الثقافة

الفراعنة يتصدرون غلاف «ناشيونال جيوغرافيك العربية»

إدراج الكاتب الصحفى «سعيد اللاوندى» ضمن مشروع «عاش هنا»

المستشار الثقافي لسفارة مصر بروسيا يكرم فريق عمل مكتبة الأدب الأجنبي

مركز الثقافة السينمائية يعرض 4 أفلام الأربعاء المقبل