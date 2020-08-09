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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرلمان الليبي يصل القاهرة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:05 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
منار أحمد
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وصل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قبل قليل إلى القاهرة، حسبما أفادت قناة العربية الحدث.

وكانت وسائل إعلام ليبية، أفادت أمس السبت، بتوجه المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، اليوم الأحد، في زيارة للقاهرة.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن تفاصيل الزيارة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يستهل صالح اتصالاته من القاهرة مع السفير الأمريكي لدى مصر، جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، وأن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية.

يأتي ذلك، بينما تتواصل حرب الأجنحة داخل حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، برئاسة فايز السراج، ويتصاعد السخط الشعبي ضدها.

يذكر أن المستشار عقيلة صالح، يستأنف سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية، وذلك بزيارته للقاهرة، اليوم الأحد، في وقت بدأت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترجمة اقتراحها بإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الفرقاء الليبيين.

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