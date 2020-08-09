«عبدالغفار»: تعديلات قانون الجامعات تتماشى مع النصوص الدستورية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن فلسفة التعديل الخاص بقانون الجامعات تتماشى مع الإجراءات التي تضمن سلامة الطالب والمجتمع المصري في ظل الظروف الطارئة، مضيفًا أن التعديل يتماشي ويتوافق مع النصوص الدستورية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة تعديلات قانون تنظيم الجامعات.وكانت اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة يتم بمقتضاه اضافة مادة وحيدة الي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".