«عربية النواب»: نثق فى قدرة لبنان على تجاوز كارثة انفجار بيروت

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ثقته التامة فى قدرة الشعب اللبناني الشقيق بما يمتلكه من إرادة قوية وعزيمة صلبة من إعادة بناء لبنان والعاصمة بيروت من جديد ليتجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.ووجه "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دوره الكبير كعادته دائما فى دعم ومساندة لبنان والشعب اللبناني الشقيق لتجاوز هذه الأزمة ولإعادة البناء والإعمار، مؤكدا أن المواقف التاريخية والمشرفة للرئيس السيسى دائما تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الرأى العام المصرى والعربى واللبناني حتى تستعيد الدولة اللبنانية دورها الحضاري والثقافي لتعود العاصمة بيروت مجددا كمدينة رائعة يسعى إليها كل مريدها من مختلف دول العالم.وتوجه النائب أحمد فؤاد أباظة بالدعاء الى الله عز وجل ان يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دمارًا هائلًا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.وأسفر الانفجار عن سقوط 158 قتيلا و21 مفقودا، و100 جريح حالتهم حرجة، فضلا عن 4 آلاف جريح حالتهم ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومنهم من غادروا المستشفيات.