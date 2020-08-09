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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و514 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:20 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة، و514 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى478 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 71 ألفا و713 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 115 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 3223 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 532 ألفا و353 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 3 حالات وفاة، و427 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى474 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 71 ألفا و199 حالة.

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