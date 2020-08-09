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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أهمية دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية بمصر (فيديو)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:51 ص
أسماء مصطفى
أسماء مصطفى
هدير شعراوي
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استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يبرز أهمية دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية بمصر، بالتزامن مع بدء التصويت اليوم، موضحا أن مجلس الشيوخ يتمتع بصلاحيات محددة ودوره مهم في الحياة التشريعية كغرفة ثانية للبرلمان.

وقالت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة البرنامج، إن المصريين بالخارج يشاركون اليوم في الاستحقاق الدستوري لمجلس الشيوخ الجديد عبر البريد، وأن انتخابات مجلس الشيوخ تؤكد اهتمام مصر بالحياة النيابية، وتبدأ أهمية المجلس فور الانتهاء من تشكيله لأنه سيضم الكثير من الخبرات من مختلف فئات المجتمع في كل المجالات.

وتابعت: "يحتوي مجلس الشيوخ على اختصاصات محددة واقتراحات ومناقشات وتعديل مواد في الدستور، فهو مختلف تمامًا عن مجلس الشورى السابق وأن مجلس الشورى له الحق في مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية المجتمعية والاقتصادية، إضافة إلى إقرار معاهدات الصلح ومعاهدات التحالف التي ترتبط بالحقوق السيادية".

وواصلت: "كما يناقش المشروعات القومية والقومية المكملة للدستور التي يتم إحالتها إلى مجلس الشيوخ، سواء كانت محالة من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب".

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.


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