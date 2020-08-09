رئيس البرلمان الليبى يصل القاهرة.. اليوم

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الأخير سيصل إلى القاهرة اليوم الأحد، ضمن جولات يجريها مؤخرًا لحل الأزمة الليبية.وأوضح «المريمي»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن رئيس البرلمان سيصل مصر لبحث العديد من الملفات على رأسها حل الأزمة القائمة حاليًا في ليبيا.الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب الليبي يجري جولات خارجية من أجل دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، ودعم مبادرة إعلان القاهرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة سياسيًا، بحضور قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.