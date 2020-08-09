مستقبل وطن يُشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ فى الوادى

أعلنت عضو مجلس النواب المهندسة ابتسام أبو رحاب أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات بأمانة المرأة لمتابعة اللجان الإنتخابية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة في أول انتخابات مجلس الشيوخ عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.وطالبت أبو رحاب في بيان إعلامي لها، اليوم السبت، المرأة بالخروج بكثافة للتصويت خلال الإنتخابات المقبلة والمقرر لها ١١ و١٢ أغسطس الجاري للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.ولفتت إلى، عقد اجتماع موسع لأمانة المرأة بمقر الحزب بمدينة الخارجة، حضره أمين التنظيم الدكتور محسن عبد الوهاب، ومرشحي الحزب الفردي محمد على عبد الغني، ومرشح قائمة من أجل مصر عن أمانة الحزب بالمحافظة الدكتور مؤمن معاذ، وتضمن الاجتماع سبل دعم المرشحين ودور المرأة في المشاركة السياسية والحشد وتعريف الحاضرين بدور مجلس الشيوخ.وأشارت أمينة المرأة بالوادي الجديد إلى أن، مجلس الشيوخ في الخارج هو مجلس للحكماء، لذلك رشح الحزب شخصيتان محترمتان لا خلاف عليهما، ويشرفان الوادي الجديد ومصر، كون لهما تاريخ طويل من العمل السياسي والاجتماعي والتطوعي طوال الفترة الماضية.