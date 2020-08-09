رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة 490 شخصًا فى احتجاجات بيروت

محافظات

مستقبل وطن يُشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ فى الوادى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:00 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد مهدي
طباعة
أعلنت عضو مجلس النواب المهندسة ابتسام أبو رحاب أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات بأمانة المرأة لمتابعة اللجان الإنتخابية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة في أول انتخابات مجلس الشيوخ عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وطالبت أبو رحاب في بيان إعلامي لها، اليوم السبت، المرأة بالخروج بكثافة للتصويت خلال الإنتخابات المقبلة والمقرر لها ١١ و١٢ أغسطس الجاري للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى، عقد اجتماع موسع لأمانة المرأة بمقر الحزب بمدينة الخارجة، حضره أمين التنظيم الدكتور محسن عبد الوهاب، ومرشحي الحزب الفردي محمد على عبد الغني، ومرشح قائمة من أجل مصر عن أمانة الحزب بالمحافظة الدكتور مؤمن معاذ، وتضمن الاجتماع سبل دعم المرشحين ودور المرأة في المشاركة السياسية والحشد وتعريف الحاضرين بدور مجلس الشيوخ.

وأشارت أمينة المرأة بالوادي الجديد إلى أن، مجلس الشيوخ في الخارج هو مجلس للحكماء، لذلك رشح الحزب شخصيتان محترمتان لا خلاف عليهما، ويشرفان الوادي الجديد ومصر، كون لهما تاريخ طويل من العمل السياسي والاجتماعي والتطوعي طوال الفترة الماضية.
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن

موضوعات متعلقة

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

«الصحة»: مؤشرات متابعة معدل الإصابات «مبشرة»

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل

«لبنانيون في القاهرة».. ندوة بورشة الزيتون الاثنين