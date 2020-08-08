تراجع معدلات تفشي كورونا في الخليج

شهدت معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في دول الخليج انخفاضًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع اليوم السابق، باستثناء بلد واحد.في السعودية، أعلنت وزارة الصحة اليوم رصد 37 وفاة و1469 إصابة بالعدوى (مقابل 38 وفاة و1567 إصابة أمس)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 287262 إصابة مؤكدة حتى اليوم، بما في ذلك 3130 حالة وفاة و33692 حالة نشطة و250440 حالة شفاء.وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير ثلاث وفيات، و472 إصابة جديدة بكورونا (مقابل وفاتين و682 إصابة أمس)، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات "كوفيد- 19" في البلاد إلى 71199 بما فيها 474 وفاة و7919 حالة نشطة و62806 حالات شفاء.وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة سبع وفيات، و290 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" (مقابل 10 وفيات و354 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا المؤكدة في البلاد 81357 منها 509 حالات وفاة و73481 حالة شفاء.وأصبحت الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تجاوزت فيها حصيلة الإصابات الجديدة خلال آخر 24 ساعة رقم اليوم السابق (239 إصابة اليوم مقابل 216 إصابة أمس)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 62300 إصابة مؤكدة منها 356 حالة وفاة و56245 حالة شفاء.ولم تعلن السلطات الصحية البحرينية حتى الساعة عن حصيلة الإصابات الجديدة خلال آخر 24 ساعة، وسجلت في البلاد، بناءً على إحصاءات يوم أمس، 43307 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 159 حالة وفاة و2872 حالة نشطة و40276 حالة شفاء.