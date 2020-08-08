ارتفاع عدد المصابين في مظاهرات لبنان إلى 117

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، السبت، عن ارتفاع عدد المصابين في احتجاجات لبنان إلى 117 من المتظاهرين، ونقل 55 منهم إلى المستشفيات.واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة بيروت، ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وردت عليهم الأخيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى ضرورة المحافظة على سلمية التحرك وعدم التعرض للممتلكات العامة.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.