العثور على جثة سيدة بدون رأس داخل صندوق قمامة بالإسكندرية

قررت نياية سيدي جابر بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث، حول العثور على جثة سيدة بدون رأس، مقتولة ومقسومة نصفين، وملقاة داخل صندوق قمامة، وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لمعرفة هوية المتهم.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة تعاونيات سموحة بدائرة القسم، بالعثور على جثة مجهولة مقسومة إلى جزئين داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة بدون رأس ومقسومة لنصفين ملقاة داخل صندوق القمامة بالعقار 136 تعاونيات سموحة.وتوصلت المعاينة الأولية إلى أن عمر السيدة يتراوح بين 25 إلى 35 سنة، ولم يتم العثور على الرأس بالمكان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.