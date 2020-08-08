الهند تصادر 740 طن نترات أمونيوم فى ميناء تاميل

صادرت السلطات الهندية، 740 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في ميناء ولاية تاميل الهندية، وهي المادة نفسها التي تسببت في الانفجار الهائل الذي هزّ بيروت الثلاثاء الماضي.وكشفت السلطات عن وجود 740 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، حسبما أوردت صحيفة "إيكونومك تايمز" الهندية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.ومن جهتها، أكدت السلطات الجمركية المحلية أن الوضع لا يمثل خطرا، وأنه جار العمل على بيع المادة الخطيرة في مزاد علني للتخلص منها، مشيرة إلى أن خطر انفجار هذه المادة محدود شرط اتباع إرشادات السلامة.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.