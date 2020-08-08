مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

دشن العديد من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر، والمرشحين في انتخابات التجديد النصفي المقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري، عبر صفحاتهم الشخصية في الفيس بوك، مبادرات لتطوير الاتحاد، ورفع قيمة المعاشات الخاصة بالأعضاء، فضلًا عن العودة إلى نظام مشروع العلاج القديم الذي قد تعاقد عليه الكاتب محمد سلماوي رئيس الاتحاد السابق مع مستشفيات القوات المسلحة، بدلا من المشروع الحالي الذي تعاقد عليه مجلس الإدارة القائم، والذي يحمل الأعضاء الكثير من التكاليف المالية.وأكد المرشحون أن حال نجاحهم في انتخابات التجديد النصفي بالاتحاد سيتخذون العديد من الإجراءات للكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي مر بها الاتحاد في الفترة الماضية، ومراجعة ملفات الأعضاء الذين انضموا إلى الاتحاد في الفترة الماضية من خلال لجنة القيد الخاصة به، مؤكدين على أن هناك أسماء حصلت على العضوية دون أن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالاتحاد.وأوضحوا أنهم سيفتحون ملفات الأعضاء الذين تم استبعادهم من الأعضاء دون وجه حق، ومن تم فصلهم من مجلس الإدارة، أو استقالهم لأسباب خاصة ببعض الأزمات بالإتحاد مثل الكاتب الدكتور أسامة أبو طالب، والشاعر حزين عمر وغيرهم.ومن المقرر أن تعقد يوم 23 أغسطس الجاري بمقر الاتحاد جمعية عمومية لمناقشة ميزانية الاتحاد، ويوم 28 من الشهر ذاته تجرى الإنتخابات التي يتنافس فيها أكثر من 60 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية.