بـ 2.5 مليار جنيه.. تجديد شبكات الصرف الزراعى ببورسعيد

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى بمحافظة بورسعيد بحلول أغسطس من عام 2021، بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه.وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع بدأ تنفيذه فى أغسطس 2018 لمدة 3 سنوات، بهدف إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى بشياخة ابراهيم حسنين، من خلال إنشاء المسار الخاص بنقل "5 مليون م3 يوم" من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد.وأشارت الوزارة، إلى أنه تم رصد مخصصات بقيمة 18 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2019-2020، أنفق منها 10.5 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالي سنوي بنسبة 58%.