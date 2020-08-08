تفاصيل الحالة الصحية للفنان فاروق فلوكس

تعرض الفنان القدير فاروق فلوكس لأزمة صحية مؤخرا استدعت دخوله أحد مستشفيات الدقى لإجراء عملية جراحية.وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن الحالة الصحية للفنان مستقرة بشكل كبير ومن المقرر أن يخرج بالسلامة اليوم السبت.وأوضح زكي أنه يريد أن يطمأن جمهور الفنان على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يتمني منهم الدعاء له بالشفاء العاجل.وكان قد طمأن ابنه أحمد فلوكس، جماهيره ومتابعيه عن صحة والده داعيا له بالسلامة والعافية، وذلك من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".