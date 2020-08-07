رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولتون: أمريكا ستقدم مساعدات طارئة إلى لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:01 م
جون بولتون
جون بولتون
الشيماء زيدان
طباعة
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده ستقدم مساعدات طارئة للبنان بعد انفجار بيروت، كما ستواصل العمل مع سلطات لبنان لتحديد الاحتياجات الصحية والإنسانية، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

وكان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتزامه تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي هز مؤخرا مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مصرع 154 شخصا على الأقل وإصابة خمسة آلاف آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت بالمدينة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

حريق في مصنع بقويسنا والدفع بـ8 سيارات إطفاء

مصرع شخصين وإصابة 35 في تحطم طائرة بالهند

التحريات: فيلا «الخطيب» المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
المزيد

الثقافة

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان