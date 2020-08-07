بولتون: أمريكا ستقدم مساعدات طارئة إلى لبنان

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده ستقدم مساعدات طارئة للبنان بعد انفجار بيروت، كما ستواصل العمل مع سلطات لبنان لتحديد الاحتياجات الصحية والإنسانية، حسب فضائية "إكسترا نيوز".وكان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتزامه تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي هز مؤخرا مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".يذكر أن الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مصرع 154 شخصا على الأقل وإصابة خمسة آلاف آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت بالمدينة.