رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مواطن يشكر وزير العدل على سرعة الاستجابة لشكواه

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:02 م
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
طباعة
أرسل المواطن محمد عبدالشافي المقيم بالقاهرة الجديدة، استغاثة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، قال فيها «أول مرة أتقدم بشكوى والجهة المختصة تهتم وتتصل بي أكثر من مرة لمتابعتي.. أنا كمواطن مبسوط وراضي عن أداء وزارة العدل لسعيها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل مكان».

يأتي هذا ردا على شكواه التي تقدم بها وهي أنه أثناء توجهه لمكتب الشهر العقاري لعمل توكيل ظل من الساعة ٩ صباحا حتى ١١.٣٠ صباحا لكي يتمكن من عمل الإجراءات المطلوبة وأن رقمه ٢٥، وأن هناك جهدا كبيرا على عدد الموظفين الثلاثة في مواجهة العدد الكبير للمواطنين.

وفورد ورود الشكوى على الواتس آب رقم 01555887711، تم عرضها على مساعد الوزير للمتابعة والإنجاز ليتم الاتصال بالشاكي ـكثر من مرة إلا أنه لم يرد فتم إرسال رساله له بالتواصل مع مدير إدارة الشكاوي على الهاتف رقم 01555557972.

كان المستشار مروان قد وجه بضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى أو الاستغاثات الواردة للوزارة خاصة لقطاع الشهر العقاري حتى يتم حلها فورا وتقديم الخدمة اللائقة بالمواطنين تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استغاثات للمواطنين يتم رصدها وتداولها عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
المزيد

الثقافة

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان