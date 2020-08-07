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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي لبناني: لا يمكن للقاتل أن يتحول لمحقق (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:01 م
لقمان سليم
لقمان سليم
الشيماء زيدان
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قال لقمان سليم المحلل السياسي اللبناني، إن الرئيس ميشيل عون اعترف بوجود مسؤلية محلية في دخول المواد المفجرة وتخزينها بالشكل الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت، خاصة أن رئاسة الجمهورية اتطلعت على هذه المواد قبل أسبوعين من الانفجار.

وأضاف «لقمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» عبر فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، أن الثقة في الحكومة اللبنانية الحالية أصبحت منعدمة، ورفضها لعمل تحقيق دولي لن يوافق عليه أحد.

وأشار إلى أن الشعب اللبناني يعلم جيدًا أن ميليشيا حزب الله هي التي أوصلت الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى السلطة، كما أنهم يعرفون مرفأ بيروت كانت يخضع لسيطرة حزب الله.

وأكد، أن هذا العهد السياسي الذي تشهده لبنان، والعهود التي تسبقه فشلت في حماية اللبنانيين، لذلك لا يمكن لمن فشل في حماية هذا الشعب ومن تواطئ مع من ارتكب جريمة انفجار المرفأ اللبناني، أن يوكل له القيام بالتحقيق في هذا الحادث، فلا يمكن للقاتل أن يتحول إلى محقق، لذلك المطالبة العارمة أن يتم تحقيقًا دوليًا في هذا الحادث.

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