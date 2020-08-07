ضبط صيدلي وسيدة بـ850 قرصا مخدرا في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بمحافظة القاهرة، من القبض على صيدلى وسيدة بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة بداخل سيارة في منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط صيدلي، وإحدى السيدات، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (850 قرص مخدر - مبلغ مالي - 5 هواتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.