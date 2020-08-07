ضبط صاحب محل بـ6 آلاف قطعة إكسسوارات هواتف مغشوشة بالموسكى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لحجبه عن التداول كمية قدرها 2 طن أرز أبيض مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، فضلًا عن ضبط المدير المسئول عن محل لإكسسوارات المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكي بمحافظة القاهرة لحيازته 6000 قطعة من إكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامة التجارية مخالفًا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.