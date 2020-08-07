هونج كونج تعتزم إجراء اختبارات مجانية لمواطنيها للكشف عن كورونا

تعتزم هونج كونج إجراء اختبارات مجانية لجميع السكان للكشف عن فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته بوابة "إتش.كيه01." الإخبارية اليوم الجمعة.وتجسد هذه الخطوة المساعدات الواسعة التي يقدمها البر الرئيسي الصيني لجهود هونج كونج لاحتواء تفشي الفيروس، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.وستعقد الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الجمعة، للإعلان عن اختبارات مجانية تطوعية مرة واحدة لجميع السكان للكشف عن فيروس كورونا، حسب الموقع الإخباري، نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها.