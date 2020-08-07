نبيلة السيد.. موهبة تمثيل كبيرة ورحلة فنية قصيرة (فيديو)

استعرض برامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولي المصرية، اليوم الجمعة، تقريرا عن ذكرى ميلاد الفنانة نبيلة السيد من أشهر كوميديانات السينما المصرية.وولدت نبيلة السيد في مثل هذا اليوم عام 1938، ولمعت فى الخمسينات ورغم قصر عمرها - 48 عامًا- إلا أنها تركت بصمة كأحد أخف الممثلات ظلا‏، وأفنت عمرها فى الفن ولكنها لم تحصل على التقدير اللازم، ورحلت عن عالمنا دون أن تحقيق الشهرة التى تناسب موهبتها الكبيرة.كانت بدايتها بالحصول على دبلوم معهد التمثيل الذي أهلها كي تبدأ حياتها الفنية ضمن فريق "ساعة لقلبك" فى فترة الخمسينات، وكانت مهووسة بالتمثيل لدرجة أنها قدمت أول أدوارها فى فيلم "غزل البنات" أمام نجيب الريحانى لم تبلغ 11 عامًا، وكان أشهر مشاهدها (فقال له الأسد يا أبلة ويلك ويلك ويلك".وشاركت فى العديد من الأعمال التى يتخطى عددها 130 ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وفى كل هذه الأعمال لم تحظ بدور بطولة أو حتى دور ثانٍ، فكلها أدوار ليست أولى ولكنها استطاعت بموهبتها ترك بصمة كبيرة عند المشاهدين.وقدمت العديد من الأدوار الهامة التى علقت مع الجمهور ولعل أبرزها دور شقيقة البطلة راقصة الموالد التى أصبحت راقصة درجة أولى فى "الراقصة والطبال"، ودور العالمة فى فيلم "خلى بالك من زوزو"، ودور الفتاة القبيحة العانس فى "البحث عن فضيحة"، والحماة فى فيلم "ممنوع فى ليلة الدخلة".