هزة أرضية بقوة 4.9 درجات شرق الجزائر

سجل مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 9،4 درجات على مقياس ريختر شرق العاصمة الجزائر.وحسب المركز، فإن الهزة التي وقعت في الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت الجزائر،حدد مركزها بـ 2 كلم جنوب شرق حمالة بولاية ميلة على بعد 380 كلم شرق عاصمة البلاد.