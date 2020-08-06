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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الفريق أسامة ربيع: 27 مليار دولار إجمالي إيرادات قناة السويس الجديدة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:38 م
أسامة ربيع
أسامة ربيع
الشيماء زيدان
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي إيرادات قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها وصلت إلى 27 مليار دولار.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 19 ألف سفينة عبرت قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها.

وأشار "رئيس هيئة قناة السويس"، إلى أن الخدمة التي تقدمها قناة السويس الجديدة هي التي أدت إلى الجذب الحاصل في ظل ظروف صعبة من أزمة كورونا وانخفاض في العملة الصعبة.

وأكمل: "قدّمنا عروضًا وتخفيضات للسفن العابرة لقناة السويس لتنشيط حركة الملاحة، حيث إن عائد قناة السويس لم يتأثر رغم أزمة كورونا".

واستطرد: "100% من الحاويات والمراكب الأوروبية والآسيوية تمر عن طريق مصر بفضل قناة السويس الجديدة، مما جعل عائد قناة السويس يزيد بشكل كبير وملحوظ، حتى أن الدول تشيد بهذا الإنجاز الذي قامت به مصر".

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