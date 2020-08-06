السنيورة: انفجار بيروت يشبه «هيروشيما».. ونرفض أي سيادة على لبنان

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن حادث انفجار "مرفأ بيروت" يشبه ما حدث في المدينة اليابانية "هيروشيما" التي تم إلقاء قنبلة ذرية بداخلها أدت إلى تدميرها.وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الخميس: "أعتقد أن هناك متورطين في تخزين نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت".وشدد، بأن حزب الله اللبناني ينتهك سيادة لبنان والعرب، ولابد من وجود قوى توقف هذا الحزب عما يفعله في لبنان، مؤكدًا أن حزب الله له سلطة كبيرة على "مرفأ بيروت" ومطارها.وأكمل: "نحن لا نطالب بعودة الانتداب الفرنسي أو أي انتداب آخر، ونرفض أي سيادة على الدولة اللبنانية سواء من فرنسا أو إيران، ونرفض أي تدخلات خارجية في السيادة اللبنانية سواء من الغرب أو الشرق أو أي جهة نحن نطالب فقط بسيادة لبنان".واستطرد: "تيار المستقبل" مستعد لأي تحقيق شفاف حيادي في انفجار "مرفأ بيروت".