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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير خارجية اليونان: الرئيس السيسي يقوم بجهد كبير في تنمية مصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:00 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
هدير شعراوي
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وجه نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، الشكر على حسن الاستقبال في مصر وخاصة من وزير الخارجية سامح شكري، ويعتبر أن توقيع الاتفاقية اليوم حدث تاريخي.

وأشد وزير الخارجية اليوناني، خلال المؤتمر الصحفي، بـ قناة السويس الجديدة وهو عمل مميز، وما يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة النمو والتطور لبلده، مؤكدًا أنه يقوم بجهد كبير في تحقيق التقدم والنمو لمصر.

ولفت وزير الخارجية اليوناني، إلى أن اليونان تحتفل اليوم معكم بمرور خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، لأن الصداقة بين مصر واليونان تمتد لأكثر من 3 آلاف سنة، مضيفًا اتفاقية ترسيم الحدود مصر تساهمم في تحقيق استقرار الحدود.




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