رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل توزع مساعدات غذائية على 250 عائلة في إثيوبيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:54 م
مساعدات غذائية
مساعدات غذائية
سارة الشلقاني
طباعة
وزعت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في إثيوبيا طرودا غذائية على العائلات في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

وأعلنت السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا توزيعها لـ250 طردا تحوى مساعدات غذائية على 250 عائلة ممن لديها أبناء بمدرسة "سانت يارد" داخل أديس أبابا، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن المساعدات تتضمن كميات من سلع الزيت والمكرونة والأرز والصابون، والتي تكفي لمدة شهر، مؤكدةً أن العائلات الإثيوبية استقبلت المساعدات بحماس شديد.

وأشارت إلى أن العائلات وإدارة المدرسة وممثلون عن بلدية أديس أبابا ومسئولي وزارة التربية والتعليم، شكروا السفارة الإسرائيلية على دعمها، كما أعربوا عن تقديرهم للتواصل المستمر مع السفارة وإسرائيل.

وتابعت سفارة إسرائيل في إثيوبيا: "عملية التوزيع تأتي في إطار المساعدة المستمرة التي تقدمها السفارة عبر وزارة الخارجية لإثيوبيا، ودعمًا لجهود الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتوفير شبكة أمان للأسر المحتاجة داخل أديس أبابا".

وأكدت أنه خلال الأشهر الأخيرة وزعت معدات طبية ومواد غذائية على الجالية اليهودية، بالإضافة إلى إرسال أقنعة واقية ومعدات طبية إلى المستشفى المركزي في العاصمة أديس أبابا.

وأشارت إلى أنها ستنقل مساعدات طبية، في الأسابيع المقبلة، تم نقل المساعدة للشرطة الإثيوبية، وأنه تم التخطيط لدعم مستشفيات أخرى في مختلف المناطق.

وزار رءوفين ريفلين، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة "سانت يارد" خلال زيارته التي أجراها لإثيوبيا عام 2018.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

أدوية وغذاء وطواقم طبية.. التفاصيل الكاملة لمساعدات مصر إلى لبنان

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تدرس رفع ميزانية النشر للمرة الثانية

مناقشة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» أونلاين.. السبت

بيت الشعر في المغرب يتضامن مع بيروت

ذاكرة الغيطاني وثقافة النيل.. محاور أحدث أعداد «الثقافة الجديدة»