إسرائيل توزع مساعدات غذائية على 250 عائلة في إثيوبيا

وزعت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في إثيوبيا طرودا غذائية على العائلات في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".وأعلنت السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا توزيعها لـ250 طردا تحوى مساعدات غذائية على 250 عائلة ممن لديها أبناء بمدرسة "سانت يارد" داخل أديس أبابا، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت أن المساعدات تتضمن كميات من سلع الزيت والمكرونة والأرز والصابون، والتي تكفي لمدة شهر، مؤكدةً أن العائلات الإثيوبية استقبلت المساعدات بحماس شديد.وأشارت إلى أن العائلات وإدارة المدرسة وممثلون عن بلدية أديس أبابا ومسئولي وزارة التربية والتعليم، شكروا السفارة الإسرائيلية على دعمها، كما أعربوا عن تقديرهم للتواصل المستمر مع السفارة وإسرائيل.وتابعت سفارة إسرائيل في إثيوبيا: "عملية التوزيع تأتي في إطار المساعدة المستمرة التي تقدمها السفارة عبر وزارة الخارجية لإثيوبيا، ودعمًا لجهود الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتوفير شبكة أمان للأسر المحتاجة داخل أديس أبابا".وأكدت أنه خلال الأشهر الأخيرة وزعت معدات طبية ومواد غذائية على الجالية اليهودية، بالإضافة إلى إرسال أقنعة واقية ومعدات طبية إلى المستشفى المركزي في العاصمة أديس أبابا.وأشارت إلى أنها ستنقل مساعدات طبية، في الأسابيع المقبلة، تم نقل المساعدة للشرطة الإثيوبية، وأنه تم التخطيط لدعم مستشفيات أخرى في مختلف المناطق.وزار رءوفين ريفلين، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة "سانت يارد" خلال زيارته التي أجراها لإثيوبيا عام 2018.