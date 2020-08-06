فتح دير الملاك ميخائيل بنقادة في فترة صوم العذراء

أعلن دير الملاك ميخائيل بنقادة؛ عن فتح أبوابه أيام الآحاد خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم من السابعة صباحا حتى التاسعة صباحا، مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.وقال الدير في بيان له: "إن الحضور مقصور على شعب إيبارشية نقادة، ونرجو ألا يتواجد أحد بعد الواحدة ظهرا".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الجمعة، لبدء صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس الجاري، كما يستعد الأقباط لاستقبال صوم العذراء مريم بحجز القداسات الإلهية؛ بالكنائس المختلفة بالإيبارشيات والتي تستأنف القداسات تزامنا مع صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة.وقالت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات لـ"الدستور"؛ إن الكنائس فرضت إجراءات لتسجيل الحضور للقداسات الإلهية، بالإضافة إلى تشديدها على التزام الأفراد بارتداء الكمامة خلال صلواتهم بالقداس الإلهي؛ مع عدم تركها إلا عند التناول".وتستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، للفتح التدريجي بعد إغلاق دام 5 أشهر أمام الأقباط، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وكان دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس الدقهلية، برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس الدير، قد أعلن بدء استقبال الزائرين، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.