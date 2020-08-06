صعود جماعى لمؤشرات بورصات الإمارات فى مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصات الإمارات لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع- اليوم الخميس، بدعم من صعود بعض الأسهم الكبرى والقيادية بقطاعي البنوك والعقارات.وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 37. 0%، رابحا نحو 7.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 2087.12 نقطة، من خلال تداول 62.45 مليون سهم، بقيمة 34.97 مليون درهم.من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 35. 0%، ليصل إلى مستوى 4320.99 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 2.66 مليون سهم، بقيمة 7.23 مليون درهم.وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.38%، إضافة إلى داماك 1.04%، وأرامكس 1.82 5، إضافة إلى أرابتك 2.63%.كما ارتفع سهم أبوظبي الأول 0.73 5، وأبوظبي التجاري 1.79%، ومنازل 2.86%.وتعطلت الأسواق المالية في الإماراتية اعتبارًا من الخميس الموافق 30 يوليو الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحتى يوم الأحد الموافق 2 أغسطس الجاري.