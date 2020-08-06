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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات بورصات الإمارات فى مستهل التعاملات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:48 ص
بورصة الامارات
بورصة الامارات
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات بورصات الإمارات لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع- اليوم الخميس، بدعم من صعود بعض الأسهم الكبرى والقيادية بقطاعي البنوك والعقارات.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 37. 0%، رابحا نحو 7.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 2087.12 نقطة، من خلال تداول 62.45 مليون سهم، بقيمة 34.97 مليون درهم.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 35. 0%، ليصل إلى مستوى 4320.99 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 2.66 مليون سهم، بقيمة 7.23 مليون درهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.38%، إضافة إلى داماك 1.04%، وأرامكس 1.82 5، إضافة إلى أرابتك 2.63%.

كما ارتفع سهم أبوظبي الأول 0.73 5، وأبوظبي التجاري 1.79%، ومنازل 2.86%.

وتعطلت الأسواق المالية في الإماراتية اعتبارًا من الخميس الموافق 30 يوليو الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحتى يوم الأحد الموافق 2 أغسطس الجاري.

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