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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع وتوقعات «المركزي البريطاني» تضرب لندن

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:41 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ أثرت سلبا توقعات بانتعاش اقتصادي أبطأ بعد الجائحة في المملكة المتحدة على أسواق الأسهم في لندن، بينما ضغطت تحديثات فصلية مخيبة للتوقعات من جلينكور وأكسا على المعنويات بصفة عامة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1 بالمئة.

وتلقت الأسهم البريطانية الأكثر تركيزًا على الصعيد العالمي ضربة إذ ارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وحذر من مخاطر محتملة من خفض أسعار الفائدة دون الصفر.

وهوى سهم مجموعة التعدين جلينكور 4.3 بالمئة بعد أن قررت عدم توزيع أرباح للتركيز على خفض الدين في الوقت الذي أجبرتها فيه جائحة كوفيد-19 على تسجيل مخصصات لانخفاض القيمة قدرها 3.2 مليار دولار.

وهبط سهم أكسا الفرنسية للتأمين 2.6 بالمئة بعد أن قلصت هدفها لأرباح 2020 وقالت إنها لن تقدم توزيعات أرباح إضافية للمساهمين في الربع الأخير من العام.

على الجانب المشرق، ربح سهم أديداس 3.5 بالمئة إذ توقعت الشركة انتعاشا في الأرباح في الربع الثالث وقفز سهم لوفتهانزا 4.8 بالمئة حتى بعد أن قالت إنها لا تتوقع عودة الطلب على السفر جوا إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل 2024.

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