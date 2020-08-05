محافظ بيروت: نعيش حلمًا مزعجًا وما زلنا تحت تأثير الصدمة

قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن الأحوال في لبنان سيئة للغاية، وما زال الشعب اللبناني تحت تأثير الصدمة جراء الانفجار الذي حدث أمس، مؤكدا أنه حلم مزعج لم نفق منه حتى الآن.وأضاف "عبود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن نصف مساحة بيروت أصبحت مدمرة، متابعًا: "أهالي بيروت بعد الانفجار باتوا إما مع أقاربهم في لبنان أو في العراق".واستكمل: "نقوم الآن بالبحث عن المفقودين ومعالجة المصابين وبحث كافة الأضرار، كما بدأ مطار بيروت في استقبال كافة مساعدات الإغاثة"، مشيرًا إلى أن مصر من أولى الدول التي قدمت يد العون للبنان.واستطرد: "وضعنا المالي في الحضيض ولدينا أزمة مالية كبرى، نحتاج لمواد طبية وغذائية وكافة مواد الإغاثة لإنقاذ اللبنانيين"، معقبًا: "بيروت تحتضر"، ليرد عليه شردي قائلًا: "بيروت لن تموت أبدًا وإحنا موجودين كشعب مصري وعربي".وضرب انفجار ضخم، مساء أمس الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.