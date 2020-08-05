«الدستور» ينشر صورة أحد ضحايا انفجار بيروت من أبناء الغربية

حصل "الدستور" على صورة علي إسماعيل شحاتة، أحد أبناء قرية بنا أبوصير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، من ضحايا انفجار بيروت حسبما أعلنت سفارة مصر في لبنان.وكانت سفارة مصر في لبنان نعت منذ قليل، المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل (مركز سمنود محافظة الغربية)، الضحية الثالثة، الذي كان مفقودا، وتبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن، هو والاثنين الآخرين إبراهيم أبوقصبة، وعلى إسماعيل شحاتة، ضحايا التفجير، وجميعهم من أبناء قرية بنا أبوصير بمركز سمنود بالغربية.وتعيش قرية بنا أبوصير بمركز سمنود بمحافظة الغربية، حالة من الترقب والحزن، إثر إعلان وفاة 3 من أبنائها بحادث انفجار بيروت بلبنان، وخاصة أن هناك أكثر من 200 شخص من أبناء القرية يعملون في لبنان.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.