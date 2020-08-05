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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ بيروت: مصيبة حلّت على لبنان والعين بصيرة واليد قصيرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:32 م
محافظ بيروت
محافظ بيروت
هدير شعراوي
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قال مروان عبود، محافظ بيروت، إنه تم تدمير المدينة بالكامل وهى غير صالحة للحياة الآن، وأن الآلاف من السكان بدون ملجأ أو مأوى، كما أن مرفأ بيروت مدمر بالكامل، ولا يوجد خطة واضحة حتى الآن حول كيفية التعامل مع الأضرار التي سببها الانفجار.

وأضاف عبود، عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التكلفة للتصليحات والترميم مرتفعة، إلا أن الإمكانيات محدودة فى ظل الأزمة الاقتصادية، إلى جانب تعثر الاستيراد من الخارج.

وأشار محافظ بيروت، إلى أن الحادث مصيبة حلت على لبنان، كما أنهم يعملون ليلا نهارا فى محافظة بيروت لتأمين الملجأ لأهالى بيروت، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، كما أن هناك صعوبة فى تأمين مخزن بيروت فلا فنادق حتى هناك ومن هنا طلبنا من أهالى المدن اللبنانية ورؤسائهم استضافة أهل بيروت .

وأكد محافظ بيروت، أننا شعب واحد لا يفرقنا طوائف أو أديان، بل تربطنا الوطنية، لافتًا إلى أن العالم العربى فى قلب لبنان وهو الآن يحتاج إليكم.

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