رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: 537 ألف مولود خلال 3 أشهر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:23 م
الإحصاء،
الإحصاء،
أميرة ممدوح
طباعة
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا جديدًا فى أعداد المواليد خلال الربع الأول لعام 2020 لتسجل 537.1 ألف مولود، مقابل 544.2 ألف مولود خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.1 ألف مولود خلال عام.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن أعداد المواليد فى مصر بلغت خلال شهر يناير 2020 حوالي 189.4 ألف مولود مقابل 204.9 ألف مولود خلال يناير 2019، ثم سجلت 167.4 ألف مولود خلال شهر فبراير 2020 مقابل 155.4 ألف مولود خلال الشهر نفسه من عام 2019، فيما سجلت 180.3 ألف مولود خلال شهر مارس 2020 مقابل 183.9 ألف مولود خلال شهر مارس 2019.

ولفت التقرير، إلى أن معدل الزيادة الطبيعية كان قد سجل بنهاية عام 2019 تراجعًا إلى حدود 1.75% وهو الفارق بين المواليد والوفيات، مقابل 1.87% خلال عام 2018، و2.37% خلال عام 2015، مضيفًا أن معدلات الخصوبة ترتفع فى المجتمعات الفقيرة، حيث يرغب الفقراء فى إنجاب المزيد من الأطفال لاستخدامهم كمصدر دخل، لذلك ترتفع نسبة الفقر فى الريف عن الحضر والمناطق العشوائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

الضحية الثالثة.. السفارة فى لبنان تنعى المصرى المفقود فى تفجيرات بيروت

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟