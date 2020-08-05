«الإحصاء»: 537 ألف مولود خلال 3 أشهر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا جديدًا فى أعداد المواليد خلال الربع الأول لعام 2020 لتسجل 537.1 ألف مولود، مقابل 544.2 ألف مولود خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.1 ألف مولود خلال عام.وأوضح تقرير الإحصاء، أن أعداد المواليد فى مصر بلغت خلال شهر يناير 2020 حوالي 189.4 ألف مولود مقابل 204.9 ألف مولود خلال يناير 2019، ثم سجلت 167.4 ألف مولود خلال شهر فبراير 2020 مقابل 155.4 ألف مولود خلال الشهر نفسه من عام 2019، فيما سجلت 180.3 ألف مولود خلال شهر مارس 2020 مقابل 183.9 ألف مولود خلال شهر مارس 2019.ولفت التقرير، إلى أن معدل الزيادة الطبيعية كان قد سجل بنهاية عام 2019 تراجعًا إلى حدود 1.75% وهو الفارق بين المواليد والوفيات، مقابل 1.87% خلال عام 2018، و2.37% خلال عام 2015، مضيفًا أن معدلات الخصوبة ترتفع فى المجتمعات الفقيرة، حيث يرغب الفقراء فى إنجاب المزيد من الأطفال لاستخدامهم كمصدر دخل، لذلك ترتفع نسبة الفقر فى الريف عن الحضر والمناطق العشوائية.