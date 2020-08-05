«بشارة» يكشف تفاصيل التوسعات الجديدة بمنطقة الإسماعيلية الحرة

استقبل اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة الهيئة،صباح اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة جولات الأخير لدفع سبل تنمية ودعم حركة الاستثمار خلال تلك الفترة، في حضور نائبه المهندس أحمد عصام.واستعراض اللقاء الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود لتوفير مناخ مناسب للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، والتشجيع على زيادة حجم الاستثمارات، وكذا أوجه تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين، لتعزيز تلك الجهود وخلق فرص استثمار واعدة في كافة المجالات.وناقش الاجتماع آليات تنفيذ توسعات للمنطقة الحرة العامة، وتنمية عدد من الصناعات التي تشتهر بها المنطقة فضلًا عن إمكانية استغلال عدد من الأراضي بإقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة.وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية التكامل بين الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاسماعيلية تزخر بفرص استثمارية عديدة.ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة تسعى إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتحقيق تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي وتنمية البنية الأساسية في مصر.وأضاف أن الهيئة حريصة على التواصل مع كافة المستثمرين وأصحاب الشركات بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار تعمل على تحقيق النمو المستهدف، وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصري، بما يتفق مع أهداف الدولة ويُحفز من معدل النمو الاقتصادي.