غرفة «CIT» تمد التسجيل بمبادرة «مستقبل رقمي» لـ12 أغسطس

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "CIT" باتحاد الصناعات المصرية، عن مد فترة التسجيل بمبادرة مستقبل رقمي أمام الشركات المصرية حتى يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري، وذلك بناء على رغبة العديد من الشركات حتى يتسنى لها تجهيز المستندات الخاصة بها والمشاركة في المبادرة وحرصا من الغرفة على مشاركة جميع الشركات الأعضاء واستفادتهم من المبادرة.وتأتي المبادرة في إطار الاستجابة السريعة لمطالبة الغرفة بضرورة استفادة الشركات المصرية المطورة للمنتجات والتطبيقات والخدمات المحلية وتصحيح مسار المشاريع الكبرى وإتاحة المشاركة العادلة للمنتجات المصرية، لذا على الشركات المصرية المطورة للبرامج المحلية (حسابات - مخازن - مبيعات - مشتريات) التسجيل للمشاركة فى مبادرة مستقبل رقمي التى أعلنت عنها مؤخرًا غرفة القاهرة - الاتحاد العام للغرف التجارية.وطالبت الغرفة من الشركات المشاركة بملء البيانات من خلال الرابط الخاص بالمبادرة، وتشمل:- بيانات اساسية عن الشركة- رفع Brochure عن الشركة ومنتجاتها المطلوبة للمبادرة (PDF file)- التكنولوجيا المستخدمة في الحلول والمنتجات الخاصة بالشركة- رفع نسخة من تسجيل الملكية الفكرية للبرامج ان وجد (PDF Fie)- بيانات 3 عملاء references- رفع نسخة من Recommendation Letter (PDF file) إن وجد.كانت غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أطلقتا مبادرة "مستقبل رقْمي" تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة فايبر مصر سيستمز، والتي تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لمواكبة التحوّل الرقمي، وتعتبر مبادرة "مستقبل رقمي" أول مبادرة من نوعها تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفّر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.