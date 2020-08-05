الأول مكرر علمي علوم: الثانوية العامة كانت صعبة نفسيا بسبب كورونا

قال أحمد السيد، الأول مكرر علمى علوم، إن فترة الثانوية العامة هذا العام كانت صعبة على المستوى النفسي أو البدني أو في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن طلاب الثانوية العامة حاولوا تخطي تلك المعوقات من خلال مجهودات الوالدين والمعلمين.وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، أن جائحة كورونا أثرت على طلاب الثانوية العامة هذا العام فى غلق "السناتر" جميعها والاعتماد على أنفسهم فى المنزل، موضحا أنه قضى فترة الأربعة أشهر فى المنزل يذاكر لنفسه.وأوضح السيد: "كنت الأول بعتمد على المعلومة الخاصة بالمعلم أولا ثم أذاكرها مع نفسي"، لافتا إلى أنه بعد شهر 3 بدأ بالاعتماد على نفسه كليا والإاستماع للقنوات التعليمية والحصول على المعلومة من مصادر أخرى غير حصولها من المعلم.وأكد أنه كان يستهدف أن يكون من أوائل الثانوية العامة، ولكن أن يكون الأول على الجمهورية فلم يكن فى حسبانه وكان بعيد المدى إلى حد ما له، إلا أنه بتوفيق من الله استطاع تحقيق ذلك.