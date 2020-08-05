جامعة الإسكندرية تكشف عن تكلفة مسحة كورونا للمسافرين (فيديو)

قال الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن إنشاء مركز تحاليل لفحص مصابي فيروس كورونا في المستشفى الجامعي أمر مهم جدًّا في الوقت الحالي، خاصةً مع إعادة فتح السفر مرة أخرى والتخفيف من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس.وأضاف نبيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن عددًا كبيرًا من الأهالي والمواطنين باتوا في حاجة إلى الحصول على شهادات موثقة لنتيجة فحص كورونا لكي يتمكنوا من السفر، ومن ثم فإن الجامعة أنشأت هذا المعمل لمساعدة المصريين كافة وليس أهل المحافظة فقط.وتابع: "سعر المسحة العادية بـ2000 جنيه والنتيجة خلال 48 ساعة، والمركز يفتح أبوابه يوميًّا بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، أما التحليل الذي يحصل فيه المواطن على شهادة موثقة للسفر إلى الخارج فإنه سيدفع 600 جنيه رسوم إدارية و2200 جنيه تكلفة المسحة".