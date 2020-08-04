وكيل «تعليم الوادى الجديد» يطمئن على رئيس لجنة امتحانات المروة عقب تعرضه لحادث

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد صلاح مرغني، الحالة الصحية لرئيس لجنة سير امتحانات مدرسة المروة التجارية، وعدد من الزملاء (مراقب أول اللجنة- مراقب الكنترول- و٢ من الملاحظين)، وذلك عقب تعرضهم لحادث مروري أثناء عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك، لمواصلة العمل بامتحانات شهادة الدبلومات الفنية.وفور علمه بالحادث، توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى مستشفى الخارجة العام لانتظار وصول الزملاء، حيث تابع الحالة الصحية لهم مع الفريق الطبي لحظة بلحظة، وتبين تعرض رئيس اللجنة وملاحظ آخر لكدمات بسيطة وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وخروجهم من المستشفى وبحالة صحية جيدة، وتم التوجه لمقر الاستراحات الخاصة بهم والاستعداد لمواصلة العمل غدًا الأربعاء بأعمال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية.