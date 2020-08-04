ماكرون يغرد بالعربية عن انفجار بيروت ويعد بدعم لبنان

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع لبنان جراء انفجار بيروت الذي وقع في وقت سابق اليوم مخلفا عشرات القتلى ومئات المصابين.وغرد ماكرون عبر حسابه على موقع تويتر بالعربية عن الوضع في لبنان قائلا "أعبرُ عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلّف أضرار جسيمة".وقال ماكرون إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائمًا، مشيرا إلى أن هناك مساعدات وإسعافات فرنسية يتمّ الآن نقلها إلى لبنان.وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق اليوم عن أن انفجار بيروت، أسفر عن أكثر من 30 قتيلا و2500 جريح.