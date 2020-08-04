الصحة اللبنانية: 30 قتيلًا و2500 مصاب في انفجار بيروت

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الثلاثاء، إن تفجيرات العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و2500 جريح، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الثلاثاء، أن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.وتابعت الوكالة: "تعمل فرق الجيش والقوى الأمنية على تسهيل حركة السير أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك".ووقع انفجار ضخم، منذ قليل، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتجت عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.